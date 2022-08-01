日產（Nissan）汽車總代理裕隆日產汽車（2227）宣布，即日起啟動2023年式日產Leaf電動車預售活動，新車共計導入兩款車規，包含輕旅版40kWh車型、長程勁化版62kWh車型，全面使用NISSAN全新廠徽，外觀採用全新設計V-motion黑化水箱護罩、發光式前廠徽以及全新17吋六爪式電馭鋁圈；內裝升級高質感皮椅，附前/後加熱座椅功能。長程勁化版62kWh車型，電池容量更大幅擴充50％，續航力達463公里，馬力輸出提升至214匹，最大扭力達34.68公斤米，為消費者帶來更佳的電動車體驗。

裕日車指出，為降低消費者入手電動車門檻，讓更多消費者實現零排放的移動體驗，2023年Leaf輕旅版預售價125.9萬元，長程勁化版預售價139.9萬元，相較2020年式車款，優惠幅度最高達23.1萬元，年度配額100輛開放搶購。

裕日車表示，為讓車主安心駕馭無後顧之憂，2023年式Leaf適用於全台超過1,000座的公共充電站點，並提供八年或16萬公里鋰電池保固，預售期間下訂再享多重早鳥優惠，包含2.5萬元配件金、AC交流家用充電設備（含安裝）、一年免費DC快充使用，優惠總價值高達8萬元。