由和泰汽車（2207）代理的日系豪華車品牌凌志（Lexus），繼今年2、3月取得豪華車品牌銷售的第一名後，再次於7月繳出亮眼銷售成績，以1,998輛、市占率29.6％的表現，奪下單月豪華車銷售品牌冠軍。

和泰車指出，凌志除穩坐7月銷售冠軍外，豪華轎車ES單月交車376輛，占整體中大型豪華房車市場占比高達45％，遙遙領先其他品牌。

為慶祝凌志在台25周年，和泰車8月也推出ES 200曜銀風尚車型及ES300h F SPORT Design等級，滿足台灣消費者多元需求。

凌志豪華休旅車系更獨霸市場，RX、NX、UX車系7月銷量皆稱霸同級市場，尤其去年第四季推出大改款的NX車系，銷售熱潮不斷，雖受限於零組件短缺，車輛供給不穩，仍於7月掛牌589輛，截至7月止累計登錄4,738輛，位居豪華車市場單一車款銷售冠軍；凌志RX在7月掛牌379輛，累計前七月掛牌2,542輛，穩坐中大型豪華休旅車級距第一；小型跨界休旅UX在7月同樣以541輛、前七月累計銷售1,892輛的成績，遙遙領先同級競品。