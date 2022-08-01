2022金門星光節今晚在在西洪營區璀璨登場，絢麗燈束搖曳夏日夜空。（金門縣府觀光處提供）

霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼出現在金門海島，讓走進營區的遊客在迷幻的氛圍中，彷彿時空旅人穿梭來去。（金門縣府觀光處提供）

霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼出現在金門海島，讓走進營區的遊客在迷幻的氛圍中，彷彿時空旅人穿梭來去。（金門縣府觀光處提供）

2022金門星光節今晚在在西洪營區璀璨登場，絢麗燈束搖曳夏日夜空。（金門縣府觀光處提供）

開幕活動吸引1500餘人進場，觀光處貼心推出打卡送活動帆布包。（金門縣府觀光處提供）

金門星光節進駐曾經刁斗森嚴的西洪營區，展期自8／1至 9／30。（金門縣府觀光處提供）

2022金門星光節今晚在在西洪營區璀璨登場，絢麗燈束搖曳夏日夜空，繽紛五彩掩映星球謎航、侏儸紀地景，帶領遊客在如夢似幻，洋溢科技感的場域，感應回到過去也走向未來，錯綜迷離的視覺新體驗。

進駐曾經刁斗森嚴的西洪營區，展期自8／1至 9／30，長達2個月的金門星光節，以星球謎航為設計主軸，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞，穿越時空到遠古侏儸紀，霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼出現在金門海島，讓走進營區的遊客在迷幻的氛圍中，彷彿時空旅人穿梭來去。

縣府觀光處長丁健剛說明，今年特別安排3座藝術品由鄉親與遊客共同創作，滿滿的原創有著滿滿的感動，另有大師帶領走讀地景藝術、周末街頭藝人表演，以及八月下旬熱鬧登場的恐龍劇團表演、無人機燈光秀等精彩活動單元，精采可期！

觀光處也在今晚開幕活動中，貼心推出打卡送活動帆布包，活動期間還有「集章換酷卡」，只要完成集章即可兌換「限定酷卡」，數量有限，換完為止。

相關活動將陸續公告於「2022金門星光節」官網、臉書「2022金門星光節」及「樂遊金門」等粉絲專頁。