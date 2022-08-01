中櫃公司於下午1時20分，將該只貨櫃調離該船，並置放於碼頭等待海關開箱。(民眾提供)

馬爾他籍貨櫃輪航行中一只櫃突起火 緊急申請進港卸櫃

馬爾他籍「正利黃金」全貨櫃輪，滿載貨櫃從日本開往泰國，1日上午途經台中港距南防波堤約6.4浬處海域時，一只40呎貨櫃突然起火，雖自行撲滅控制火勢，但仍有復燃疑慮。台中港務公司指出，該輪基於安全起見，中午緊急進港靠泊10號碼頭，並將該貨櫃卸除；經消防隊出動消防車到場噴水警戒，真正起火原因尚待進一步調查釐清。

台中港監控中心於今天上午8時20分接獲通報，國耀船務代理總噸位1萬7888噸級的「正利黃金」全貨櫃輪，船長通報有一只40呎貨櫃起火，該輪雖已自行滅火中。因位置距台中港南防波堤約6.4浬處海域自行灌救，火勢雖已控制，但擔心可能會再復燃；基於安全起見，該輪欲進港將該貨櫃卸除緊急申請進港。

台中港務公司指出，「正利黃金」輪於今天中午12時29分靠泊台中港10號中櫃碼頭，經中櫃公司於下午1時20分，將該只貨櫃調離該船，並置放於碼頭等待海關開箱。台中港務消防隊出動2輛消防車在旁噴水警戒，所幸沒有造成人員傷亡。

台中港務公司強調，「正利黃金」貨櫃損失為腳踏車零組件，下午4時5分台中港務消防隊回報，初步調查起火原因，疑是腳踏車上附掛的之照明電子設備引起自燃所導致，但真正的起火原因仍待調查釐清中。