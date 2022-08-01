沒有司機，汽車在城市道路上打燈變道、遇到紅燈及時停車、方向盤自動轉動，這不再是科幻電影裡的場景。從8月1日起，深圳允許無人駕駛的完全自動駕駛汽車上路行駛。

當日生效的《深圳經濟特區智慧網聯汽車管理條例》規定，完全自動駕駛汽車，可以不具有人工駕駛模式和相應裝置，不配備駕駛人，在交通主管部門劃定的區域、路段行駛。

簡單來說，所謂的完全自動駕駛汽車，是指自動駕駛系統可以完成駕駛人能夠完成的所有道路環境下的動態駕駛任務、不需要人工作業的汽車。

據新華社報導，在位於深圳市中心城區的道路上看到，從事自動駕駛技術研發的深圳元戎啟行公司正在進行道路測試。在9.6公里的測試路段，一台沒有駕駛人的完全自動駕駛汽車準確地識別紅綠燈、臨時障礙物等多種道路情況，應對了城市快速路段、施工路段、多車道匯流等路況，全程用時約30分鐘。

此外，《深圳經濟特區智慧網聯汽車管理條例》對無人駕駛產生的交通違法和事故處理作出規定。

當有駕駛人的自動駕駛汽車發生交通事故造成損害，屬於該自動駕駛汽車一方責任的，由駕駛人承擔賠償責任；完全自動駕駛汽車在無駕駛人期間發生交通事故造成損害，屬於該自動駕駛汽車一方責任的，由車輛所有人、管理人承擔賠償責任。