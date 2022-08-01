基隆1名阿伯在清洗物品時，突然一旁的滅火器自爆，他瞬間被黃色粉塵淹沒，所幸未受傷。

基隆市中山區通仁街有名吳姓男子在屋外清洗物品時，一旁的消防單位配發的滅火器不明原因炸開，現場噴出大量乾粉，瞬間將吳男淹沒，所幸吳男未受傷，但也造成附近住家屋樑受損，基隆市消防局表示，這起滅火器自爆屬於個案，後續也會請廠商帶回滅火器調查爆炸原因。

昨天下午4時許基隆市中山區通仁街巷弄內發生一起滅火器自爆案，有名打赤膊吳姓男子正在清洗物品，突然一旁滅火器發出巨大爆炸聲響，滅火器內的乾粉大量噴出四散，吳男也被淹沒在粉塵內，嚇得連拖鞋都掉了，所幸沒有受傷，附近鄰居聽到爆炸聲也開門查看，該滅火器炸飛後，也造成附近住家的屋樑受損。

清楚可見滅火器底部疑似鏽蝕炸開。（翻攝自基隆市議員張秉鈞臉書粉專）

據悉，滅火器爆炸後，地面上殘留許多乾粉，檢查爆炸後的滅火器瓶身，發現滅火器的底部已經嚴重鏽蝕、脆化，疑似是該滅火器太過老舊，鋼瓶內壓力大，才導致發生這場滅火器「自爆」事件。

基隆市議員張秉鈞接獲民眾反應後，他指出這批滅火器是由公所提供位置，消防單位放置，然而，附近民眾質疑滅火器是否有瑕疵，若是再次發生爆炸，後火不堪設想，因此，他要求權責單位，「需將滅火器爆炸所造成的財產損壞進行賠償，同時將周遭的滅火器一併回收檢查，重新調整滅火器放置位置，避免再次發生爆炸而影響到市民朋友的居住安全」。

一旁屋樑也殘餘滅火器的黃色粉塵。（翻攝自基隆市議員張秉鈞臉書粉專）

基隆市消防局表示，此次滅火器自爆案件屬於個案，民眾不需太過於擔心，由於過去裝設滅火器無不良紀錄，初步研判是該滅火器底部焊接與防鏽處理出問題，會先請滅火器廠商帶回調查、處理，也會全面檢視其他滅火器的安全性。