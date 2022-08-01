澳門賭王何鴻燊生前有4位妻子，育有17個子女，尤其晚年和四房所生23歲小女兒何超欣，受寵程度遠超任何一位家庭成員，嘴裡經常誇讚小女兒人美，又是個超級大學霸，曾赴美國留學再讀大陸清華研究所，今年6月時便以23歲的年紀取得碩士文憑，日前才由哥哥何猷君貼畢業照，仙女氣質折服所有人，一個月後出席公開活動更是驚艷眾人。

何超欣是何鴻燊家族行事較低調的一員，全心專注在自己課業和活動上。日前她辛苦學成離開清華校園過後，出席世界青年發展論壇，穿著一襲白色套裝亮相，畫著精緻妝容的她，舉止大方又得體，還曾受訪談論氣候問題，被電視台採訪時，可見她的巴掌臉非常上鏡頭，對著攝影機說話毫不怯場，頗受好評。

何超欣6月自大陸清華研究所畢業，曬出一系列畢業美照仙氣逼人。(圖/何猷君 微博)

據悉，何超欣參加的這場活動，與會皆是社會菁英人士，同台發表言論卻表現出新鮮人少有的自信和大方，而獲得其他人的高評價對待。公開活動表現得宜，不過近幾年的何超欣五官卻被抓包似乎有些不同，比起早年還帶了些肉，現今的她臉蛋消瘦了不少，不過臉型卻變得更加完美，畫上濃妝後非常美麗大氣。

何猷君(左)2017年曬出剛從高中畢業的何超欣照片，臉蛋還帶了些肉。(圖/何猷君 微博)

事實上，親哥何猷君2017年曾曬出她的兄妹合照，當時妹妹何超欣剛從高中畢業，在微博PO出引起巨大迴響，那時的她臉蛋肉肉的，模樣十分清純可愛，如今忙於課業和即將到來的工作壓力，身形消瘦不少，狀態美翻天卻也讓不少人替她心疼，並要美女找時間務必要多多休息才是。