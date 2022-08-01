國泰產險公告將變更風控長，國泰產險表示，由於現任風控長、副總經理杜文德即將於今年10月9日屆齡退休，風控長一職至8月18日，因此，公告將變更風控長；另越南國泰產物保險董事梁明喬辭任8月19日生效。

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