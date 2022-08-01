國泰產險公告將變更風控長 21:002022/08/01 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰產險公告將變更風控長，國泰產險表示，由於現任風控長、副總經理杜文德即將於今年10月9日屆齡退休，風控長一職至8月18日，因此，公告將變更風控長；另越南國泰產物保險董事梁明喬辭任8月19日生效。 深夜重訊說明 變更會計政策 解淨值危機 艾司摩爾和美商應材二大外商 有意在高雄設據點 台糖公告光電建置土地標租案 保留3成綠電給中小企業 #風控長 #國泰產險 #變更 #公告 #梁明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華南銀行公告發行非累積次順位金融債 21:312022/07/21 財經 菜市場二房東亂象吹哨者貼出迫遷公告 最後1天擠爆搶買 17:272022/07/31 寶島 《電腦設備》Q3業外吞大補丸 神達站回季線 10:282022/07/21 財經 左營高鐵科技之心、捷運黃線Y15站聯合開發變更案 高雄都委會給過 19:442022/07/27 財經 分科測驗考生少於分發名額 錄取率恐破9成7創新高 12:382022/07/27 生活 子法配套 將公告例外換約樣態 04:102022/07/31 財經要聞 如興偷換董座逾5月未登記 經部收件後將確認是否開罰 20:342022/07/26 財經 靠台積電翻轉 左營高鐵後站房價站上5字頭 16:032022/07/25 財經 《電子通路》催熱營運 燦坤、聯強來勁 17:022022/07/25 財經 高鐵左營站2.39公頃精華地 將採公辦都更招商 19:042022/07/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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