美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)正在拜訪亞洲，今天造訪新加坡，是否會北上來到台灣還不能確定；不過雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）打擊群已經結束南海與菲律賓海域的巡弋，目前在巴士海峽以東，或許在援護裴洛西。

根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特所發表的雷根號航行圖，雷根號從7月1日從關島出發，於7月12日抵達婆羅州北部，之後很長一段時間一直在南海巡弋，到7月26日離開新加坡，7月30日於通過菲律賓的聖貝納迪諾海峽(San Bernardino Strait)，進入菲律賓東部海域，然後持續向北航行。

Possible location of Ronald Reagan CSG on August 1, and its entire tracks from July 1 to Aug 1. https://t.co/TVaaojjDD5 pic.twitter.com/ejef5AlJWx — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 1, 2022

另外，飛行航跡圖中有1架C-2A艦載運輸機在台灣東部外海飛行，航向由北向南，而C-2是航空母艦運輸機，也佐證雷根號在附近。

與雷根號隨行的軍艦還有希金斯號飛彈驅逐艦(DDG-76,USS Higgins)，安提坦號飛彈巡洋艦(CG-54,USS Antietam)，以及蒂珀卡努號補給艦(T-AO-199,USNS Tippecanoe)。