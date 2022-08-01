林徽因（原名：林徽音）是近代建築學家、作家，更是大陸史上首位女建築學家，她和丈夫梁思成的曾孫女梁周洋，近日和中美混血滑冰運動員谷愛凌（Eileen Gu）合影，兩人的美各有千秋，引起話題。

近日有網友分享自己跟林徽因曾孫女梁周洋、谷愛凌的合照，畫面中，最高挑的谷愛凌身穿V領白襯衫搭配水藍千鳥格短裙，站在中央，渾身散發混血女神氣息；不過她旁邊的紅衣美女也很亮眼，留著一頭烏黑亮麗的長直髮，巴掌臉配上柳葉眉和一雙水汪汪大眼，對著鏡頭露出甜美燦笑，再加上紅底白花的深V連身洋裝，氣質相當出眾。

梁周洋（左）和谷愛凌合照，兩人都是大美女。（圖／微博）

梁周洋外貌兼具。（圖／微博）

梁周洋不僅遺傳到林徽因的美貌，還有聰慧的基因，根據今日頭條娛樂圈報導，1983年出生的梁周洋，是美國哥倫比亞大學和英國牛津大學的碩士，目前在美國擔任金融分析師，也任職北京文化遺產保護中心的理事，被大陸網友讚賞很懂得飲水思源。

不過，也有部分大陸網友吐槽梁周洋的成就，表示她沒辦法跟曾祖母林徽因相提並論，因為林徽因當年的條件是可以拋下家鄉、遠赴西方國家爽爽過，但她願意留下來設計許多建築物，也曾擔任北京清華大學建築系教授，為國家培養更多人才，這種精神是豪門貴族中少見的。