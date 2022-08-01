洪婉臻今在萬華東園公園舉辦「阿中與你相見歡」，場面熱鬧。（楊亞璇攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今晚出席中正萬華議員參選人洪婉臻舉辦的「阿中與你相見歡」，他在致詞時說，選舉比壞沒意思，我們是進步的城市，現在要養成習慣，要比誰比較好。

洪婉臻今在萬華東園公園舉辦「阿中與你相見歡」，洪婉臻送給陳時中在地商品花生禮盒，象徵「好事會發生」，洪婉臻的母親也親手包粽子預祝陳時中、洪婉臻「包中」當選。

現場上百民眾聚集高喊「凍蒜」，場面相當熱鬧，不少婆媽爭相要與陳時中合照，洪婉臻也送給支持者「順時臻」防疫酒精作為紀念。

陳時中致詞表示，他的口號是「把事做好」，一步一腳印把每件事做好，敢說把事做好，疫情大家很關心，他們很認真把顧好，事實上衛福部也不是只有疫情，那只是一部份的工作，5年多他制定8部法律、修訂90部法律，修定332條、37條新增、4條刪減。

陳時中表示，這是很艱鉅的任務，一步一步做不是用嘴講的，要跟立委溝通，看人民的需要是什麼，衛福部所有成員都秉持對部長的信心、信任，就盡量溝通，成就就相當的好。

陳時中舉例，例如少子化一年用150億，現在用800億，長照以前用50億，現在600億，這都步步爭取來用在人民身上，以後做市長一定跟中央密切合作爭取更多預算，把台北市政做好，台北就會更好。

陳時中強調，但心中要有台灣，都是台灣人，台北好、台灣就好，一直好下去，把好的台北帶到世界，讓世界看到台北，選舉比壞沒意思，我們是進步的城市，現在要養成習慣，要比誰比較好。