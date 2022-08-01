裴洛西訪台意志堅定不移，恐嚴重危及台灣安全！美國眾議院議長裴洛西訪台一事幾乎已成定局，前立委孫大千今(1日)在《洪淑芬辣晚報》節目指出，美中雙方啟動「膽小鬼遊戲」賽局模式，在台海周圍做出軍事部署；若裴洛西最終訪台並住上一晚，台灣恐將面臨大陸方面強硬的報復。

孫大千表示，「我想外界之所以對這個情勢持比較悲觀的看法，就是認為裴洛西還是會執意訪台，不外乎幾個原因，第一是因為裴洛西個人的人格特質，她本來就是一個很倔強、堅定不移的反中抗中大將；而今天這事情已經攤在全世界的舞台上，如果裴洛西這時候選擇退縮，她可能很難吞下這口氣。再加上美國三權分立，行政部門也很難干擾最高立法部門的決定。」

「第二個原因是，美中雙方已經進入鷹派火車對撞的時刻了。」孫大千說，「拜登在美國媒體前講的一句比較溫和的話說，『軍方不認為這時候去訪問台灣是好主意』，就已經引發美國內部反中人士的全力抨擊。所以美國跟中國大陸雙方已經進入了『膽小鬼遊戲』（Game of Chicken）模式的啟動，誰如果退縮了，誰就是膽小鬼，所以雙方現在可能都已經進入了一個僵持不下的局面。」

孫大千指出，「第三個因素是，我們看到了美國軍方預先所做的一些部署，包含昨天晚上的嘉手納空軍基地，有大量各式的美國軍機進駐；然後看到雷根號航空母艦的戰鬥群，本來是要在新加坡修整的，沒想到只停了2天，外界想說休假沒有只休2天的，就急急忙忙離港，開始北上往台灣海峽的方向開過來了；從這些布局都看得出來，美國軍方並沒有摸得準裴洛西到底要不要來，但他們也先做好了準備，顯然認為裴洛西的確有可能來。」

「基於這三個原因，裴洛西來台的可能性當然大幅增加。」孫大千強調，「她什麼時候來？牽涉到她行程的安排；那怎麼來？現在大部分比較傾向於說，她可能用私人過境的方式。但如果不只是過境，她是入境，還住一個晚上的話，那這個問題就更嚴重了。如果是在松山機場加個油，見幾個人就走，好歹做了行程調整，也算給了北京政府一個面子；如果連這面子都不給，在台灣住一晚，那恐怕台灣馬上就要面臨中國大陸強硬的回應跟報復。」

孫大千說，「這件事情其實對台灣來講是很無奈的！干我們什麼事？其實不是台灣人民邀請她來的，也許民進黨這些政治人物私下跟裴洛西有什麼樣的聯繫，那是民進黨幹的事情，但這會把台灣推向戰爭的邊緣。大家想想，北京政府採取軍事回應、報復行動，它會報復美國嗎？美國那麼遠，總不能射一顆超高音速導彈到加州去吧？所以它報復的對象就是我們啊，打台灣或修理台灣給美國看，但美國跟裴洛西都不會心疼台灣的！」

他痛批，「如果今天裴洛西毫不在意，中方已經講出這麼強硬的話了，大陸從外交部、國防部、解放軍，包含習近平今天八一建軍節的談話，包括軍方公眾號都已經發出備戰、捍衛疆土訊息時，美國如果還能置之不理，裴洛西還能毫無反應，應就是要拿台灣來當她的舞台，那我必須說句實話：裴洛西哪在乎台灣吶！她今天只不過拿我們當作一個修理中國大陸的舞台而已，她到時候走了以後，承受所有報復怒火的，是無辜的台灣人民。」