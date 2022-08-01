壽險業上半年淨值大減1.47兆元，源頭都是「監理寬恕」害的？金管會1日三點駁斥此言論，一是強調2018年上市櫃公司全面接軌IFRS9，資產以市價評價，因有合併報表問題，因此金融業亦同步採用；二是保險業者自行選擇資產的會計分類，已提醒注意淨值波動；三是各國都尚未實施IFRS17，金管會也是參考各界意見後，決定延後三年到2026年接軌，給予業者更充足的時間準備。

以白話文來說，2018年開始資產面以IFRS9用市價列帳，是全面採用IFRS制度國家必須逐號採用、如期實施，考慮到上市櫃公司也可能將金融業編入合併報表，所以金融業也必須同步採用IFRS9，這是無法延後的。

二是IFRS9可以有三種分類，以公允價值直接進損益的（FVTPL）、公允價值進其他綜合損益（FVOCI）及按攤銷後成本衡量的（AC），壽險業者可依自己的經營模式，選擇或調整金融資產分類，例如分類進AC的資產，就不用按季依市價列帳，就可以降低對淨值的波動。

同時，金管會為了避免壽險業者在低利率時期大賣債券，實現短期獲利，卻造成資產與負債不對稱，影響對保戶的長期承諾，還規定處份未到期債券的資本利得，必須依未到期時間提列特別盈餘公積，逐年釋出作可分配盈餘。

金管會強調，已多次提醒保險業者要考慮IFRS9分類對淨值的波動，要選擇適切的會計政策及資產重分類的方式，以降低會計處理不一致的影響。

也就是說，壽險業者將大量債券放在OCI項下，評價會影響淨值，是業者依會計政策及考慮後的分類方式，也知道升息會造成淨值波動。

三就是負債面依公允價值衡量的IFRS17是全世界各國都還沒有上路，即現在都有資產、負債評價不同的問題，且IFRS17執行有困難度及複雜度，各國也是延到2023年才接軌，此公報對台灣保險業影響重大，有很多準備工作，包括資訊系統，如會計、精算、投資、風控都要配合調整，歷史資料的蒐集、商品策略調整等，金管會是在參考各界意見後才決議，台灣會再延三年，即2026年才上路，才能觀察國外實施情況，再視我國國情適度調整因應，也給業者較充足時間完善準備工作。

也就是說，金管會駁斥壽險上半年淨值大減，並不是因為延後三年接軌IFRS17，是利率及市場變動，造成的結果。