大陸爛尾樓風波不僅影響房地產行業，也牽連到提供房貸的銀行業。儘管多家銀行表態停貸風波涉及的房貸規模較小，總體風險可控，但國際信評機構標普表示，在最差的情境下，恐有人民幣（下同）2.4兆元或6.4％的房貸將面臨風險。
香港經濟日報報導，目前上市銀行披露受斷供直接影響的逾期房貸規模約為36億元，占比相當低。但若停貸潮持續發酵，市場憂慮將會對銀行體系造成更大打擊。
不只如此，銀行業也傳出被大陸官方要求，必須為房企及購屋者提供協助。外界估計，銀行業現在處於左右為難的局面，若不協助房企保交樓，恐會爛尾樓增加導致停貸潮擴大，進而增加銀行的損失。但若銀行伸出援手，在涉及爛尾樓項目的風險將會加大，不良貸款也可能增加。
除了標普對房貸壞帳祭出警告，德意志銀行也指出，如果違約潮蔓延，至少有7％的房貸處於危險之中，由於未能完全掌握未完工項目的資訊，上述估計或屬保守。
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