七夕情人節，各大珠寶品牌推薦情人節珠寶作品，有不退流行的經典款、也有CP值高的入門款，都值得入手，款式有愛心、花朵等，TASAKI以七夕情人節牛郎與織女銀河相會的故事為靈感，以滿天的繁星見證下愛情的偉大，別具意義。
世代傳頌的七夕愛情故事，牛郎與織女因喜鵲搭起的鵲橋，終於相會於天河之上，因此TASAKI特別以鑽石繁星與珍珠交織成浪漫的主題，藉此見證愛情，璀璨通透的鑽石、純淨無瑕的珍珠和K金，閃爍如同銀河系群星閃耀奪目，重現繁星密布的夏夜星空，在女人的指間、耳際及頸部閃耀光芒。
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