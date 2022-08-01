外交部長吳釗燮今天與中美洲銀行（CABEI）總裁摩西共同簽署合作協議，預計成立1000萬美元信用保證基金以及1600萬美元優惠貸款的合作機制，經由區域內17家金融機構，提供中美洲友邦婦女及微中小型企業等經濟弱勢族群所需的財務支持，提升在地就業及創業競爭力。

今天簽署的「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦婦女賦權計畫-金融服務與信用保證」合作協議，將透過財團法人國際合作發展基金會與CABEI成立1000萬美元信用保證基金，以及1600萬美元優惠貸款的合作機制，提供中美洲友邦經濟弱勢族群所需的財務支持。

外交部指出，此次合作協議是外交部委託國合會自2021年起推動「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海友邦經濟復甦暨婦女賦權計畫」的具體成果之一。我國也將成為繼歐盟及聯合國婦女署等國際多邊機構之後，參與這項CABEI合作機制的夥伴，呼應國際社會共同關注的重要議題。

我國政府同時頒贈摩西總裁「紫色大綬景星勳章」，表彰他自2018年上任以來對台灣的堅定支持及促進我國與中美洲地區邦誼的成就，包括推動成立CABEI在台國家辦事處，使CABEI成為第一個在我國成立分支機構的政府間國際組織；促成設立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，協助中美洲友邦引進我國專業技術以提升經社發展，對三方共榮發展具正面效益。

吳釗燮致詞時推崇CABEI對中美洲區域經濟社會發展的卓越貢獻 ，並強調我方積極與CABEI合作，協助中美洲國家面對該區域所面臨的各項挑戰，期待未來持續深化雙方合作關係，共同促進中美洲友邦人民福祉，打造更繁榮且具韌性的未來。

摩西則感謝我國30年來積極與CABEI合作，以技術援助、培訓及諮詢服務等方式，協助中美洲產業發展，並表示本次獲我國贈勳深以為榮。

今天的簽署及贈勳儀式也邀請宏都拉斯外交部長雷伊納及瓜地馬拉經濟部長羅沙雷斯分別代表合作國家政府以預錄方式致詞出席，兩國部長皆肯定及感謝我國與CABEI攜手協助友邦包容性成長的積極作為。

吳釗燮在儀式結束後也設宴款待摩西訪團，我友邦瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、宏都拉斯駐台大使布羅德也應邀與宴，就與CABEI強化合作關係，協助中美洲地區友邦產業經濟發展等議題交換意見。