台中有名男子逛寶雅時，故意將5元零錢放置在貨架下方地板，再向女店員謊稱不慎掉零錢，請求協助尋找，然而，男子卻趁女店員蹲下找錢時，伸手偷摸背部與臀部，甚至不理會對方制止，還將其制服往上掀開繼續觸摸；男子卻在法院審理時辯稱只是「幫忙拍下背上蜘蛛」，沒有摸臀，法官不採信，依性騷擾防治法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

依據判決書記載，110年10月上旬12時許，有名王姓男子前往台中寶雅購物，意圖對1名女店員性騷擾，王男故意將5元硬幣擺放在貨架下方地板，隨後向女店員謊稱不小心掉了零錢，要請女店員幫忙尋找。

寶雅女店員不疑有他，便熱心蹲下拉開貨架抽屜幫忙找錢，豈料，當她彎下腰要拉開貨架抽屜時，王男便乘機往她的腰部與臀部摸了一把，她第一時間還愣住，待她反應過來向王男制止時，王男卻持續撫摸，甚至把她的制服掀開繼續觸摸，她隨後則報警提告。

男子逛寶雅故意設局偷摸女店員，竟然謊稱是要拍下背部的白色小蜘蛛。（示意圖/shutterstock）

台中地院審理時，王男坦承有用手拍女店員的背，但否認有性騷擾行為，他辯稱當時是想看女店員如何處理顧客遇到的問題，便故意將零錢放在貨架下地板，並且請女店員幫忙協助找錢，當女店員蹲下時，他發現女店員背後有白色小點，疑似是白色小蜘蛛，便用手幫忙拍掉，只有拍背部，沒有拍到臀部。

法官透過賣場監視器畫面勘驗，發現王男確實有多次觸摸被害人的右後腰與臀部，並且掀開被害人衣服，由於王男與被害人素不相識，應無設詞誣陷王男理由，王男依違反《性騷擾防治法》，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部及其他身體隱私處之行為，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。