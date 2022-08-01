台灣高爾夫史上首場東區C、D組月賽今天（1日）在花蓮球場揭幕，共有29人參賽，地主姊妹花楊喻棠、楊喻丞首輪各顯神通，暫時守住主場優勢，取得分組領先。

剛從海星小學畢業的楊喻棠抓獲2隻博蒂、以82桿成績在女子C組領先，她的妹妹楊喻丞98桿，在女子D組暫居第一，兩人很可能寫下姊妹同時在第一場東區月賽雙喜臨門、同摘冠軍的美事。至於男子組賽況，即將升上北市麗山國中體育班七年級的蔡宇泓，以82桿在男子C組暫列第一；海星小學李俊澔89桿，在男子D組領先。

花蓮地區成為培養高爾夫選手的重鎮，因選手普及性並非一蹴可幾，史上第一場東區月賽僅辦理13歲以下的C、D組，13歲以上的A、B組及公開組則是未來努力的目標，花蓮高球委員會主委黃冠欽表示，選手養成是一項長期且龐大的工程，無法短期內立竿見影，計劃3年後開辦A、B組及公開組賽事，讓宜、花、東三地青少年選手不必遠走他鄉，他強調：「我們會一步一步來，向大家證明東區一樣可以造就國際級高球好手。」

為增添比賽光彩，黃冠欽和花蓮高球委員會總幹事楊昌斌兩人分工合作、大力奔走，花蓮的高球基層扎根不僅從學校切入，也得以從啟發家長的觀念著手落實，黃冠欽補充：「在花蓮比賽，更多家長可以就近觀看自己子弟的表現，對家長投入的決心有實質的幫助。」

中華高協副理事長許至勝、理事吳見亨及副秘書長賀家瑞也從台北趕往花蓮共襄盛舉，賀家瑞說，高協理事長王政松為實踐高爾夫東進政策，排除萬難，增開東區月賽，不僅造福宜、花、東三地青少年高球小將，也等於為東區高球基層扎根添柴加火，讓選手免除舟車勞頓，能有更多的時間和資源投注在訓練上。

台灣高爾夫史上首場東區C、D組月賽在花蓮登場，楊喻丞98桿在女子D組暫居第一。（中華高協提供）