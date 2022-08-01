台灣新銳設計盛事「2022新一代設計展」，由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦，已於6月1日線上開展，至今創下超過80萬人次參觀。
為表彰傑出優秀的設計創意，今年首度將「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，8月2日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場！1日舉辦特展開幕記者會暨頒獎典禮，經濟部工業局呂正華局長以及教育部代表親臨現場，國立故宮博物院、林務局、羅技電子、台達電子工業、惠生大藥局等參與產學合作的代表，以及金點新秀設計獎評審團召集人等皆與會頒獎，鼓勵今年度獲獎的學生設計團隊。
「新一代特調展」擷取得獎的優秀作品以實體展方式展出，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，本次特展期望觀展過程彷彿品嘗一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」，邀請大家前往參觀，品味新一代學子多元精彩的創意。
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