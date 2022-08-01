「新一代特調展」由國內外獲獎無數的「柏成設計」團隊操刀，運用可回收的黑色紙管作為展台材料，展現紙材的堅固耐用並符合循環設計理念，並在產學設計展區設置穿線互動牆。（趙雙傑攝）

「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，讓民眾有機會體驗新一代的創意。（趙雙傑攝）

「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，讓民眾有機會體驗新一代的創意。（趙雙傑攝）

「新一代特調展」中展示的城市租借消毒共享傘，可以解決民眾面對突然下雨的困擾。（趙雙傑攝）

獲得新一代設計產學合作金獎的作品「宮廷帽杯杯」，是從宋朝皇帝與皇后的坐像來參考整體造型。搭配衣服來增加層次感與互動性，杯身加上波紋凹凸增加觸感，並展現玻璃工藝特色。杯蓋除了互動性也有防疫的作用，蓋起後可以避免在餐桌聊天時的口沫噴濺至杯子中。（趙雙傑攝）

由國立臺灣科技大學設計系呂昊軒設計的「消訊燈」是一系列能屏蔽訊息的燈具設計，當使用者身處光的範圍，消訊燈會自動連接資訊產品，並啟動屏蔽模式幫助使用者過濾不必要的資訊，降低資訊焦慮發生的頻率。（趙雙傑攝）

設計師親自穿著排灣族傳統服裝，向大家介紹作品，運用傳統琉璃技術結合金工進行設計，重現排灣傳統工藝之美。（趙雙傑攝）

聽障感官替戴安全帽，是一頂讓聽障朋友能「聽見」的自行車安全帽，此設計使用「聲轉動」感官替代原理，使道路資訊轉化成動態語言，使騎乘更安全、自在。（趙雙傑攝）

「新一代特調展」展區入口充滿活力的設計。（趙雙傑攝）

經濟部工業局長呂正華（前左四）1日出席特展開幕記者會暨頒獎典禮，和與會貴賓及得獎者開心合影留念。（趙雙傑攝）

台灣新銳設計盛事「2022新一代設計展」，由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦，已於6月1日線上開展，至今創下超過80萬人次參觀。

為表彰傑出優秀的設計創意，今年首度將「新一代設計產學合作」及「金點新秀設計獎」得獎作品匯聚成「新一代特調展」，8月2日在台北松山文創園區台灣設計館正式登場！1日舉辦特展開幕記者會暨頒獎典禮，經濟部工業局呂正華局長以及教育部代表親臨現場，國立故宮博物院、林務局、羅技電子、台達電子工業、惠生大藥局等參與產學合作的代表，以及金點新秀設計獎評審團召集人等皆與會頒獎，鼓勵今年度獲獎的學生設計團隊。

「新一代特調展」擷取得獎的優秀作品以實體展方式展出，「特調」原意為店家特別調製的飲料，代表絕無僅有的招牌品項，本次特展期望觀展過程彷彿品嘗一杯專屬今年、由設計新銳揮灑創意與靈感結晶打造的「新一代特調」，邀請大家前往參觀，品味新一代學子多元精彩的創意。