中國人民銀行1日召開2022年下半年工作會議，會議要求，要穩妥化解重點領域風險。包括防範化解中小銀行風險；保持房地產信貸、債券等融資管道穩定等。此外還要督促平台企業全面完成整改，實施規範、透明、可預期的常態化監管。

人行官網1日公佈的新聞稿指出，下半年要堅持穩中求進工作總基調，保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支援，保持金融市場總體穩定，鞏固經濟回升向好趨勢，抓好政策措施落實，著力穩就業、穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，保持經濟運行在合理區間。

在保持貨幣信貸平穩適度增長方面，會議要求，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。引導金融機構增加對實體經濟的貸款投放，保持貸款持續平穩增長。引導實際貸款利率穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設。加大金融支援民營小微企業等重點領域力度。

穩妥化解重點領域風險方面，會議要求，要防範化解中小銀行風險。因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資管道穩定，加快探索房地產新發展模式等。

此外，要落實系統重要性銀行附加監管要求，推出系統重要性保險公司評估辦法。把好金融控股公司市場准入關，對金融控股公司開展全方位監管等。