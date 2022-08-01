眾所矚目的大陸國產大飛機C919終於完成取證試飛的所有程序，中國商飛公司宣佈國產大飛機C919取證進入收官階段，專家預計，最快在8月到9月獲得官方發出的合格證，預估未來 20年內大陸國產客機交付數量將約有3000架，總價值超過2兆人民幣（合台幣9兆元）。

據《快科技》報導，試飛取證之後的C919飛機未來的市場空間有多大？根據中國商飛之前發佈的預測，未來20年中國將接收9084架客機，價值約1.4兆美元（合台幣42.2兆元）。其中50座級以上渦扇支線客機953架，120座級以上單通道噴氣客機6295架，250座級以上雙通道噴氣客機1836架。

而這當中大陸國產飛機能占到多少比例？有券商研究顯示，國產客機中ARJ21已進入批產，C919預計年內開啟交付，CR929預計2030年內開啟交付。隨著國產型號市占率的逐步提升，預估未來20年國產客機交付數量約3000架，總價值超2兆人民幣，行業複合增速超過20%。

報導說，C919是中國大陸首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，被大陸媒體膩稱為「國產大飛機」，有158至168座位，相當於波音B737和空客A320的容量，計劃首家用戶為中國東方航空。

C919於2017年5月成功首飛，並於2020年12月進入中國民航局適航審定階段。根據之前航空公司採購的訂單來看，C919的目錄單價是0.99億美元（台幣29.84億元），人民幣目錄單價是6.53億元（台幣29.25億元）。

報導指出，這個價格要比歐美的同型飛機便宜一些，波音、空客同類型的飛機目錄價通常略高於1億美元，具體看不同的配置，C919飛機價格有一定優勢，當然也不會便宜太多，因為它採用更多的新技術。