加拿大糖果品牌近期開出一項「爽缺」，該職位名為「糖果長」（Chief Candy Officer），言下之意聘你來專門吃糖果，年薪高達加幣10萬元(約新台幣235萬元)，重點是年滿5歲就能申請，難怪吸引上千名嗜甜者。

電商糖果品牌Candy Funhouse近期正在招募一名「糖果長」

電商糖果品牌Candy Funhouse近期正在招募一名「糖果長」，根據求職平台LinkedIn刊登的內容，寫著「你是糖果或巧克力愛好者嗎?你對開發未上市或現有的甜食感興趣嗎?那這個位置非常適合你!」

這項職缺讓你自由選擇要在加拿大多倫多工作，或是北美居民可以待在紐澤西，公司將培訓你的黃金味蕾，不過要能接受每天試吃113個糖果零食、每個月超過3,500種，幾乎是每日糖份攝取量的5倍，慶幸公司福利包含了牙科醫療保險，讓工作成為你熱愛的事情。

品牌執行長賈馬爾·赫加茲(Jamal Hejazi)特別提到，只要年滿5歲就有機會角逐「糖果長」一職，說道「雖然小小糖果長可能會讓會議有些『失控』，但這是一個發揮創造力的機會」。

截止目前，已有將近6,500名求職者上網申請，不須相關工作經驗，就能年收破百萬，換算時薪高達700多元台幣，期限只到8月31日，趕緊把握難得的機會。