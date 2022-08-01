調查機構Strategy Analytics表示，疫情拖累今年第二季大陸智能手機出貨量年減14％降至6,770萬部，創下2013年以來最差的第二季表現。其中，榮耀的市占率達19.4％，首次登上大陸最大的智能手機廠商的寶座，而vivo及OPPO分別以18.8％及18％的市占率緊隨其後，小米及蘋果則位列第四及第五，市佔為15.7％及15.4％。

香港經濟日報報導，Strategy Analytics指，經濟下滑加上疫情的負面影響，重創了大陸智能手機市場。由於安卓陣營的競爭加劇，各廠商在第二季的排名重新洗牌。榮耀在大陸市場取代了華為並以19％的市占率位居榜首，高於一年前的9％。這是榮耀自2021年與華為分家以來首次在國內市場佔據首位。

據調查，榮耀於第二季在大陸智能手機出貨量為1,310萬部，年增率高達93％，主因受惠於全面的產品組合和線上線下均衡的分銷管道，相對健康的庫存狀況也幫助榮耀在第二季實現穩定業績增長。

vivo、OPPO、小米及蘋果iPhone上季的出貨量依次為1,270萬部、1,220萬部、1,060萬部及1,040萬部，分別年跌36.2％、32.6％、18.5％及1％。

Strategy Analytics預計，全年大陸智能手機出貨量將年減10％至11％，疫情的負面影響及宏觀經濟逆風將持續至年底，料到2023年第二季起將有所緩解。

榮耀在大陸市場已取代華為，預計榮耀將在2022年下半年將繼續保持強勁勢頭。蘋果市場表現將保持穩定，即將推出的iPhone 14系列將繼續保持健康的市場需求。