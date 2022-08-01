民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲延燒，各界持續關注，國安局長陳明通出手相救，發出3次聲明滅火。前立委郭正亮今（1）日表示疑惑：「為何陳明通一開始不去出席台大審查會？」最後列出兩種延伸，直言「台灣人最氣的就是被人家低估了IQ」。

郭正亮今日在網路節目《新聞大白話》中表示，陳明通等於是「自證有罪」，同時質疑陳「為何一開始不去出席審查會」。郭正亮指出，「照理講只有你知道的細節，就是要到審查會講才有用，甚至第一次聲明都沒說」，第一次都在講「論文的原創」，但因為連「錯字都一樣」，這個問題必須要回答，所以陳明通最後才想出「我有罪」的說法，這樣也引起兩種延伸。

郭正亮說，首先是「余正煌就不高興了，因為余正煌的意思就是『那個就是我自己寫的，哪裡是你拿給我』，余正煌那邊不認」；再來就是，「余正煌先畢業了，陳明通是余正煌的口試委員，還是林智堅的指導教授，一定有看到余正煌的論文，林智堅的論文也要給你看，怎麼沒發現『文字都一樣，也沒提醒林智堅』？」郭正亮強調，林智堅論文的參考文獻，也有列出余正煌的論文，所以林智堅不可以否認看過余正煌的論文，結果看過論文，寫出來文字還雷同。

郭正亮最後說「所以陳明通不僅證明自己有罪，也不能幫林智堅洗清抄襲，越講越黑，也引起所有的反對聲浪」，更爆出「台灣人最氣的就是被人家低估了IQ」，陳明通的聲明明顯說不通。