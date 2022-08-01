大陸知名入口網站「新浪」在全球擁有6億用戶，並在台灣設有「新浪台灣」，20多年來提供新聞等綜合性網路資訊服務，不料今(1日)有網友發現，新浪台灣網站突然無法登入。經《CNEWS匯流新聞網》確認後，得知新浪台灣站即日起暫停台灣市場運營，不再支援相關內容。

新浪台灣於1998年11月正式成立運作，20多年來提供新聞、影片、財經、體育及時尚等綜合性網路資訊服務。新浪台灣網頁今(1)日突然無法進入，根據《CNEWS匯流新聞網》報導，新浪台灣在台母公司、美商華淵台灣分公司表示，由於公司營運策略考量，將暫停台灣市場營運，「新浪台灣網站8月1日停止運營」，消息一出震驚各界。

新浪是中國入口網站，替中國及全球華人提供中文網路內容服務，曾經與騰訊、搜狐和網易並稱中國4大入口網站，在全球註冊使用者超過6億，全盛時期設有北京、香港、台灣及北美等4版，不過北美版已在2021年1月停止更新。

新浪微博全球超過4億用戶，社群媒體平台每天產生超過1.2億則微博內容，台灣也有超過250萬用戶，如今除新浪台灣關站，新浪2013年再度推出的「新浪微博台灣站」，經確認也無法進入網頁，看來新浪台灣將徹底暫停台灣市場運營。