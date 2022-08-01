台灣人被騙去柬埔寨工作遭軟禁的新聞近來引發網路熱議。一名網友分享，自己前陣子也差點被騙，對方在求職網站上說是應徵資訊人員，工作條件、福利相當好，不過他實際接觸才發現，面試地點竟是用簡訊通知在春水堂，面試官會說輕鬆好賺、匯薪資要收金融卡等話術，他思考後最後沒有同意。許多網友看了面試過程，紛紛大嘆「還好你沒去」。

原PO在Dcard發文表示，自己前陣子換工作，面試到一家台中勤美附近的電腦公司的外派柬埔寨資訊人員，「面試會說環境多好，園區有飯店，上下班有人接送，做一陣子後收入就可以很高，月入十幾萬」。

原PO說明，雖然他也覺得詭異，但還是決定實際約面試了解情況，沒想到對方不用求職網而是以簡訊約面試，地點還是在春水堂，「超奇怪的」，當天見面對方還試圖洗腦，但除了以輕鬆好賺等誘之以利，面試官還會講髒話，「中間提到匯薪資要收金融卡，然後希望你這幾天趕快決定好，問你能不能自己決定，不要又說爸媽說怎樣7788的」，幸好原PO發覺是詐騙集團果斷拒絕，「聽到收金融卡那句就覺得太可怕了」。

對此，許多網友紛紛回應「還好你沒去，這種高薪的都有存在一定風險」、「聽說現在更高級的手法是，先讓你在國內工作半年，營造正常公司的假象，然後利用員工旅遊或外派的名義騙你到東南亞國家，真的要多注意啊…」、「乾也太可怕」、「現在很多薪水都故意開很正常⋯大家看到還是要小心」。