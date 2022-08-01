成人片導演圤智雨近日高調舉辦素人男優海選，邀請女星李姸憬和網紅小哥哥艾理共同擔任決賽評選，獲得冠軍就能跟「台灣最美女優」孟若羽拍片做運動，只是口號喊得響亮，參與狀況卻不如預期，好不容易選出冠軍阿碩卻事後棄權，稍早就連遞補上的饅頭也提出放棄，有網友就笑說似乎要日本超人氣女優三上悠亞出馬，才能一次性解決所有問題。

近來圤智雨辛苦辦完男優海選卻人選難產，在臉書宣洩無奈情緒，「新冠軍又棄權！！！」，由於阿碩私訊導演棄權，才輪到「原亞軍」饅頭，哪知又因同一因素放棄，「天呀，新冠軍饅頭家人也說no了」，因此肉搏孟若羽的機會落到新亞軍，目前為止已接連有2人表明放棄。

圤智雨日前宣布冠軍阿碩(左)奪得，亞軍則選出饅頭(右)當候補，不過現今兩人皆無拍攝意願。(圖/圤智雨 FB)

「我怎覺得真要上戰場後一切就變了」圤智雨無奈長嘆一聲，還曬出和饅頭的對話截圖紀錄，激起網友討論：「台灣這個風氣開不起來啦」、「講都很會講，真的要拍就唧唧歪歪」、「我覺得大家在耍你」、「到下週應該全部棄權了吧」、「台灣人比較閉俗，很怕被認親」、「87分不能再高了」、「根本來亂的」。

不少網友點出原因，「感覺只是來解成就而已，以後可以吹說有選過AV男優還是得到冠軍」、「一開始遊戲規則定好，就不會有現在的問題出現！」、「如果今天女優是三上悠亞，我想他們會排除萬難」，另也有人敲碗導演自己上，「沒人想要當冠軍，圤導自己當冠軍」獲得拒絕答覆，看來男優人選依舊難以產出。