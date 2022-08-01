民進黨新北市長參選人林佳龍今(1)日早上才剛啟用位在新北市板橋區的競選辦公室，晚上便前往三重區舉辦第一場「新北大翻新，議員逗陣拚」系列座談會，現場超過500 位民眾聚集在三重慈化活動中心，立委林淑芬、立委兼競選總幹事吳秉叡、新北市議員兼競選辦公室發言人何博文、李坤城，以及新北市議員、新北市議會民進黨團總召陳啟能也到場站台，現場還喊口號要1＋37，「市長過關、市議員過半、里長紅不讓」。

會上林佳龍除了說民進黨這一次最團結、在最短的時間形成最強的團隊，也一一提到近期拋出的議題，不僅批評侯市府對恩恩案的舉止失措，也提到社會住宅過少、新北市締交國際姐妹城市的數量幾乎沒有成長、沒有老人裝假牙政策、人均年福利比起台北、桃園等直轄市都少等。

林佳龍說，新北市社會住宅幾乎都沒有蓋，結果不僅台北市在努力推動，中央也8年蓋了20萬戶，而新北市現在也才6500戶左右，「新北的年輕人、勞工要住社會住宅，就不知道要排到什麼時候」。

他批，而新北市的國際化也停滯不前，新北市至升格12年以來，只有在侯友宜上任新北市長後增加了2個國際姐妹城市，其中連台日友好的日本都沒有，而自己在當台中市長的時候，4年締交14個姊妹城市，而桃園市8年也增加15個。

林佳龍也提到，連基隆、桃園的長者都有不排富，長者裝假牙最高補助4萬的福利，只有新北市還要限定只有中低收入戶的長者才可以，「而且這還是中央健保的補助政策」，現場還開出支票，承諾要是當選，新北市約4萬名長者都可以在新北市任何的牙醫診所安裝假牙。

最後關於新北市的年均社會福利，林佳龍批新北市民就是侯友宜口中的二等公民，他指出，新北市的年度人均社福預算，一人一年僅有6700元，反觀隔壁台北市1萬7000元，桃園市更有8600元；林佳龍強調，「新北市這麼細漢嗎？」，更說如果贏不了台北也不能輸桃園。

最後，林佳龍說，新北市不是侯友宜口中的蛋白區，而是新北台北一起做雙蛋黃的城市，雙北雙引擎，讓自己跟陳時中一起帶動首都圈來發電，「新北好，首都才會好」。