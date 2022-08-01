自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前拍謎片《華根初上》引發不少話題，不過之前傳出轉換跑道當起「大樓保全」，才撐了6天就直接宣布不幹了，並透露要去賣雞蛋糕；近日他透露自己不能再胡搞瞎搞，要注意形象，因為總店女老闆是模特兒，讓許多人相當好奇，經過一番尋找終於找到老闆娘的帳號，身材前凸後翹，擁有不少粉絲。

鄧佳華近日到公館賣雞蛋糕，臉書也PO出與美女老闆的合照，並表示：「餐飲業我會做到10年以上，做出非常好吃的雞蛋糕出來，這份工作做長久可以維持住穩定的收入以及生活費，好好聽女老闆的話，好好地賺錢」，不過許多人還是重提他之前工作都做不久的事跡，鄧佳華表達懺悔：「我不能讓女老闆和總店女老闆失望，我不會亂發文了，要專心在工作上面。」更透露「總店女老闆是模特兒，所以自己的言行舉止要注意，不能發負面的文，不能充滿爭議，要保持好上班的心態，不能再跟以往那樣胡搞瞎搞了。」

不過網友似乎不太相信，紛紛留言：「離職倒數中」、「我在想你之後又要換哪份工作了？」、「每個都真愛，每個都沒超過三天」、「您顛覆了女人是善變的說法。」同時也有網友好奇發問「總店女老闆是誰啊？」

鄧佳華說自己不會再胡搞瞎搞。（圖／鄧佳華facebook）

經過搜尋找出總店女老闆的帳號，總店女老闆名叫「蜜糖小希希」，過去以藝名希希上過《綜藝大熱門》，當時超兇身材讓許多觀眾印象深刻，許多網友在影片留言「雞蛋糕好吃，老闆娘也好正」、「冷掉也超好吃的！超級推，老闆娘超美」，老闆娘希希不但自己創業，還拍攝過許多戲劇作品《山中森林》、《討債女王》等，前凸後翹的火辣好身材吸引不少人關注。