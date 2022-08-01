儘管中國大陸發出嚴厲警告，且議長官網發布聲明也未提及台灣，台美官員證實美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本周會下榻台北一晚。《紐時》報導引述一名白宮官員的話提到，大陸軍機不會與訪問團專機正面衝突，很大機率會採取伴飛以展示對航線的控制，而報復行動會等到訪問團飛離台灣後。

裴洛西率團第一站抵達新加坡拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人，此前已在從夏威夷換搭C-5戰略運輸機，過程與亞太地區美國指揮官進行交流。出於安全考量，台灣未列入訪問國家名單中其實不意外，該名白宮官員表示，「她可以隨時改變心意」。

事實上，他懷疑陸軍機會干擾訪問團安全落地台灣的能力，認為北京政府不願與美國正面交鋒，最大機率是對裴洛西專機進行伴飛，來展示對航線的控制。最大報復時機點可能就落在裴洛西離台後，包括祭出台海軍演、網路攻擊以及中斷通訊設備。然而，這可能增加事故發生率，他舉了20年前南海撞機事件為例。

另據其他官員的說法，對此他們已經收集相關大陸被激怒後可能表現的反應，但還沒準備好公布，也坦承「不知道陸方願意冒險對峙的程度」。

總統拜登（Joe Biden）早前暗示訪台為「不明智之舉」，長期維護美國與亞太國家之間的關係，以此制衡大陸崛起。不過官員透露，稍早拜登已經決定不阻止裴洛西飛往台灣的決定，這也間接表達對國家議會獨立的尊重。