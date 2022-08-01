德國武器，尤其是陸軍裝備一直都受到好評，這幾乎成了優良的傳統。不過最近有篇德國媒體卻爆料指責，被譽為「最優異自走砲」的PZH 2000性能言過其實，至少在烏克蘭戰場上表現的不如理想，參戰僅一個多月，主砲已出現明顯的磨損，還有砲彈的兼容性差問題，使得該門大砲並不好用。

軍事觀察(Military Watch)引述德國媒體「明鏡觀察」(Der Spiegel)在7月29日的報導稱，德國在今年6月底提供給烏克蘭數門PZH2000走砲，然而參戰僅一個月後就顯示出明顯的磨損，這完全不符合應有的形象，PZH2000可是被西方評論家宣傳成「世界上性能最好的大砲」。

對烏克蘭軍隊稍微幸運的是，由於德國提供的PZH2000數量不多，所以也就不至於影響戰爭。目前烏克蘭的火砲主要來自美國和蘇聯的系統，蘇聯是原有的舊式裝備，而美國的火砲都是新提供給烏克蘭的。

PZH2000 的另一個問題是，它與其他北約成員國的彈藥兼容性不佳，儘管北約聯盟一直強調彈藥的兼容性。

不只是PZH2000，頗有盛名而且相黨暢銷的豹2坦克(Leopard 2)，在土耳其的實戰表現同樣非常糟糕，土耳其曾派出豹2坦克對付ISIS武裝恐怖團體和土耳其叛亂分子，結果有相當的豹2遭到擊毀。英國媒體報導稱「該型坦克以慘烈的方式暴露許多缺陷」 ，星條旗報(Stars and Stripes)評價稱，豹2坦克的名聲「在與伊斯蘭國武裝分子的戰鬥中受到了巨大衝擊」。國家利益(National Interest)說「令人震驚地顯示，豹2的防護力竟然不足」。

在2017年，遭ISIS擊毀的土耳其豹2A4坦克，是被IED簡易爆炸裝置所擊毀，防禦能力遭到質疑。(圖/Twitter)

德國在6月發表了新一代的坦克構型，企圖持續德國坦克的銷售，但是德國陸戰武器的實戰表現可能會影響未來的口碑，而且已經出現了。比如原本的豹2使用國波蘭，他們決定不再購買更多的豹2，而是改向韓國購買K2坦克和K9榴彈砲，韓國的同類型產品被評為性能與德國幾乎一致，而且還更可靠與便宜。