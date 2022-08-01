行政院國家發展委員會在2017年以國發基金對牛仔褲代工大廠「如興紡織」投注了14.88億元，幫助它在市場上募得了130億元資金，如今股價卻從當初每股18.6元掉到3.96元，帳面已虧損11億元，甚至可能在淨值歸零後直接下市，而金管會也莫名在三度拒絕如興增資後突然放行，為此新黨於今（1）日召開記者會，質疑金管會放水、國發會瀆職、呼籲檢調主動偵辦，揪出「如興」背後靈，不能讓民眾平白承受損失。

新黨主席吳成典強調，政府每一分錢都應用在刀口上，國家有錢時應投入有效的建設，沒錢的時候更應該把錢用在刀口上，但看看這個政府，8400億元防疫預算到底花到哪了？絕不能說錢用掉了就算了就不追究，請大家與新黨一起好好監督，絕不能讓政府亂花錢。

新黨秘書長潘懷宗表示，黨部接到民眾電話，表示當初2017年看到金管會同意如興增資，他們才會去購買其股票，因此金管會同意增資的行為就是一個初步的審核，應該考慮其財務體質，結果如今當初如興募得的130億元，已經快成了壁紙，為何2015年如興三次聲請增資都沒有通過，後來卻突然同意？不能讓民眾當冤大頭，希望媒體與新黨共同發揮監督力量。

潘懷宗還說，民眾表示當初會購買土票，國發基金投注14.88億元也是導致他們當初投資的理由之一，如今國發基金卻說當初如興提的報告書是造假，難道國發會投資都只看書面都不再額外查核？此外民眾質疑如興併購香港玖地集團後，需要增資130億元付款，當初國發基金認為其計畫不合原則，應該有利潤後再付，卻也沒有阻止，應該負責。

潘懷宗表示，7月15日國發基金改選董事長，法人代表已在現場已知情形，7月27日事情爆出，為何這幾天都沒主動處理？受害民眾要求政府應說明清楚。

華梵大學特聘教授杜震華指出，「如興紡織」爆發財務危機，股票被打入全額交割股，「國發基金」和眾多股東遭到重大損失，國發會、金管會和法人代表都明顯有重大疏失和責任，甚至背後隱藏重大弊案，檢調必須主動偵辦，監察院也必須主動調查、進行糾彈。杜震華說，2017年金管會在三次拒絕如興增資後，又莫名其妙放行，國發會甚至投資了14.88億元，形同為其背書，助其在市場上募得130億元，如今股價重跌，預期不久將會下市，除了金管會當年形同放水之外，國發會亦顯有重大疏失，不能以「將對其求償」來掩飾責任。

杜震華質疑，在本案中，金管會為何在三次拒絕增資又對其放行？國發會為何對其明顯不符「國發基金」必須投資創新轉型企業之條件，違反設立宗旨(加速產業創新加值，促進經濟轉型)對其投資？又投資後身為如興最大股東，國發會法人代表為何坐視如興經營惡化、股價直線下跌卻毫無作為？如興案不僅讓國庫損失15億元，更令5年前增資時投資超過100億元的股民資金化為烏有，極可能增資當時即存在重大弊案，杜震華教授認為，檢調機構豈能毫無作為？而監察院也應主動調查，對失職人員和瀆職機構提出必要的糾彈。否則，將無顏面對社會和股民。

新黨輿情中心主任季節提醒，除了這次的國發基金投資爭議之外，別忘記政府操盤投資不力之下，勞保、勞退、退撫與郵政四大基金長年嚴重虧損，政府只會整天恐嚇民眾因為人口老化等因素勞保將破產，所以必須改革，讓大家未來繳更多領更少且更晚領，但政府卻從不檢討自己操盤投資不力的問題，未來不管國發基金或四大基金，政府都應該聘請更專業人士來操盤投資，並將投資標的公開透明化，絕不容許政治力介入。