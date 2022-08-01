1名女網友稱在丈夫的網購紀錄中發現「男朋友抱枕」和好幾件「情侶衣」，但家中都沒有出現這些東西，此外丈夫這幾個月來不但脾氣變差，甚至會半夜偷溜出門，讓她心中已做好最壞打算，問網友該怎麼辦「想鬧大，但又擔心拿不到小孩的監護權」；多數網友勸她好好蒐證，再詢問律師怎麼處理。

該女網友在臉書「匿名2公社」發文表示，她日前使用丈夫的網購帳號發現對方的購買紀錄中，幾個月前出現「男朋友抱枕」和好幾件「情侶衣」，但她都沒有在家中發現該些物品，她甚至發現丈夫晚上會偷偷出門，無奈發文問網友是否為出軌，「想鬧大，但又擔心拿不到小孩的監護權」。

女網友在丈夫的網購紀錄中發現「男朋友抱枕」和「情侶衣」，但家中都沒有出現這些東西，讓她心中已有最壞的打算。（翻攝自臉書「匿名2公社」）

該女網友補充說，她後來有發現丈夫情侶衣，但只有男方的衣服，女方的另1件沒看到，且丈夫換工作後不但情緒變得暴躁，對孩子也很不耐煩，且手機不離身，前陣子還說下班後要打工，想多賺錢繳燃料稅，也更計較用錢，目前丈夫只負責房租和貓飼料貓砂，但原PO需負擔日常開銷與小孩的學費。

其他網友紛紛留言「冷靜蒐證」、「冷靜呀，說不定七夕看到這些禮物」、「先蒐證，再問律師不要問網友」、「先冷靜，偷看他的手機有沒有不正常的對話紀錄」、「暗部就班蒐證，能轉移的就轉移，差不多了就攤牌」、「只要老公的手機不給看，基本上都有問題」、「保留證據，打官司小孩的監護權比較好取」。