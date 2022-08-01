大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）今年1月與黃曉明離婚，將重心全力衝刺事業，最近有網友在酒店、節目錄製現場巧遇Angelababy的照片，不僅讚美她的辣妹裝，也很欣賞親民的個性，來者不拒粉絲的簽名要求。

昨（7/31）有網友分享在酒店遇到Angelababy的照片，畫面中，Angelababy綁著辮子頭，臉上化濃妝，身穿白色平口短版衣、黑色皮短裙，皮膚相當白皙，且身材曲線很纖細，有性感鎖骨、柳腰和修長美腿，走在路上非常引人注目。

Angelababy現身酒店被拍，狀態非常良好。（圖／微博）

Angelababy親民地幫每個粉絲簽名。（圖／微博）

此外，有網友也在同天遇到Angelababy，地點為長沙某節目的拍攝現場，該網友錄下Angelababy幫粉絲簽名的影片，表示Angelababy不顧工作人員催促，堅持幫每一位粉絲簽名，且面對稱讚她很香、身材很好的評語，都會很有禮貌地答謝，忍不住大呼：「這麼寵粉絲，我愛了，喜歡她10年，沒有粉錯人」。

許多網友看到Angelababy被隨手拍的照片，一致羨慕她傾國傾城的美貌和纖細身材，認為如果均用原相機拍攝，那Angelababy真的超級漂亮，更別說Angelababy本人或工作室PO的精修照，顏值真的高到媲美青藏高原。