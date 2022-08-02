Ifo：德國製造業持續面臨原物料短缺 00:092022/08/02 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo經濟研究院指出，採購原物料與中間材依然是德國製造業的一大難題。Ifo調查顯示，7月有73.3％的受訪企業面臨原物料短缺，與6月數據74.1％相去不遠。除了電子零件缺貨，全球物流挑戰，特別是航運面，也加重採購困難。 IDC警告：全球晶片荒還沒落幕 《半導體》穩懋Q3恐不妙 今年資本支出下修至80億元 疫情反覆＋成本偏高 南僑自結H1獲利年減35.7％ #Ifo #原物料 #德國製造 #短缺 #經濟研究院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原物料上漲錢幣生產成本跟著漲 5元、10元鑄造成本增三成 22:252022/07/30 財經 穩懋看淡Q3 單季營收將季減24～26％ 15:432022/07/26 財經 張安平：明年恐食物短缺 拖累經濟 04:102022/07/28 產業特刊 《國際金融》銀行拉動歐股升0.13% 德國股市受壓 09:502022/07/26 財經 美建築業缺工嚴重 04:102022/07/24 專題周報 《國際產業》巴斯夫上調全年營收目標 示警停產風險 15:212022/07/27 財經 15檔車電族群 躍電子新主流 04:102022/07/21 證券．權證 南僑 H1獲利年減35％ 04:102022/07/21 證券．權證 大統益H1賺半股本 寫同期新高 04:102022/07/28 證券．權證 《國際金融》飛利浦暴跌逾9% 歐股走低 17:122022/07/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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