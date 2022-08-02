Ifo經濟研究院指出，採購原物料與中間材依然是德國製造業的一大難題。Ifo調查顯示，7月有73.3％的受訪企業面臨原物料短缺，與6月數據74.1％相去不遠。除了電子零件缺貨，全球物流挑戰，特別是航運面，也加重採購困難。

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