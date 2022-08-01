張智霖所屬工作室「到此一遊影視工作室」7月30日在微博發文指出，張智霖清晨身體突發不適，立即送醫接受緊急治療，經過醫生檢查及診斷後，證實患上膽囊炎，目前正在醫院接受治療，讓許多影迷擔心，今（1）日晚間張智霖親自發聲：「我已康復了，大家不用擔心！」

港星張智霖出道30年，事業愛情兩得意，憑著電視劇《衝上雲霄II》奠定他一哥地位，與妻子袁詠儀結婚20年感情恩愛，是演藝圈知名的寵妻魔人，今年參加大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》重新翻紅，近期他在杭州有見面活動，有不少粉絲準備到現場追星，不料張智霖工作室突然發布聲明，表示今日清晨張智霖身體突發不適，立刻送急診，經過醫生檢查判斷是膽囊炎，目前在醫院接受治療，所有的工作都會暫時延後，病況曝光讓許多粉絲心疼：「大仙好好休息，早日康復」、「照顧好張智霖！讓他別太拚，身體最重要，祝張智霖早日康復」、「嗚嗚嗚要快點好起來，還有少熬夜！」、「這個病發作的時候真的巨疼，請麻煩一定照顧好張生呀，希望不用做手術，早日康復啊」

事隔2天，張智霖今（1）日晚間親自用微博報平安：「各位朋友，我已康復了，大家不用擔心！」這次生病似乎跟飲食有關，他表示：「以後肥腻的東西還是少吃一些！」也感性直呼：「經過這次不適，讓我再以感受到人間溫暖，謝謝所有關心我的人，謝謝所有為我祝福的人，我愛您們！」