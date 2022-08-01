許多人到了夏天都會吃冰消暑，有網友好奇，哈根達斯是全球排名第一的品牌，在台灣也有許多忠實粉絲，不過由於價格相當不便宜，因此好奇是否有其他好吃的替代品牌，許多老饕則紛紛推薦，莫凡彼、31的冰淇淋其實也相當好吃。

原PO在PTT以「除哈根達斯外，好吃的冰淇淋」發文表示，哈根達斯雖然好吃，但價格實在太貴讓他負擔不起，相較之下明治冰淇淋的口味不錯，有時候也有相關優惠，最近全聯進口了北歐低卡冰淇淋品牌「Underground」，但他還沒嘗試過，「請問大家有推薦的冰淇淋嗎？」

對此，許多網友紛紛回應「曠世奇派」、「叭噗冰淇淋很好吃，但我不知道去哪裡買」、「我今年是買泡泡冰」、「杜老爺的巧克力還不錯」、「小美的木棒，超好吃」、「超市隨便挑，真要吃好吃的就去買店面的」。

不過其中最多人推薦的，是源自瑞士的莫凡彼冰淇淋和美國的31冰淇淋，「莫凡彼很滑順」、「莫凡彼其實也蠻好吃的」、「莫凡彼，沒有之一」「31信徒，莫凡彼的藍莓起司蛋糕口味也滿好吃」、「哈根達斯到底哪裡好吃，我媽也超愛，推31，31讚」。