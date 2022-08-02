美國總統拜登（Joe Biden）今天呼籲俄羅斯及中國參與核子武器管制的協商，並稱莫斯科在侵略烏克蘭後，特別負有展現責任的義務。

法新社報導，拜登發表聲明重申，美國政府已準備就「新戰略武器裁減條約」（New START）的替代方案「迅速展開協商」。這項條約限制美俄的洲際核子武力，定於2026年到期

拜登指出：「俄羅斯應表現出自己準備好重拾推動核武管制的工作。不過，協商需要有意願參與的夥伴真誠行事，而俄國在烏克蘭的殘暴及無端侵略，粉碎了歐洲的和平，並對國際秩序基本原則構成打擊。」

拜登話鋒轉向中國，表示中國身為聯合國安理會（UN Security Council）常任理事國，有義務「為了減少誤判風險，以及解決破壞穩定的軍事動態，而參與相關協商」。

中國核武數量相較美俄少了許出，但持續增強核武。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1110801