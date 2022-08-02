美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行，已公布確定前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國家，至於是否訪台，1日晚間有消息指出，裴洛西將在2日晚上10時30分抵達松山機場，並入住台北君悅酒店。此事一曝光，許多網友在1日深夜灌爆總統蔡英文臉書，紛紛留言「裴洛西要來了，台灣股民慘了」。

網友1日晚間湧入蔡英文的臉書，在她歡迎中美洲銀行丹堤・摩西總裁來訪的貼文下方留言，「一個外國人要來台灣過夜，國安局長還在改論文寫聲明，笑死」、「裴洛西議長即將訪台，請經濟部能源局注意，不要再出現某某電廠主任又誤觸什麼開關跳電，誰再搞這種事嚴厲究責」，甚至有網友開始喊話「裴洛西要來了，台灣股民慘了」、「台積電、美股的股市已經開始跌了啦」、「裴洛西真的讓我變賠落企」。

《中時新聞網》1日下午掌握消息，外交人士透露，傳出裴洛西預計2日晚間抵達台灣，將在台灣停留一晚，隔天、也就是3日上午拜會蔡英文和國安會高層，預計當天中午離開。不過外交人士也坦承，大陸當局對裴洛西是否來台反應強烈，裴洛西能否依照原訂時間抵台，仍有變數。

關於裴洛西可能訪台，外交部發言人歐江安1日重申，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。行政院長蘇貞昌1日則說，對於外國貴賓來我國訪問，政府都表示熱烈歡迎，會做最妥善的安排，相關時間期程也會尊重訪賓的規劃。