台灣東洋新任總經理侯靜蘭上任滿3個月，30年國際藥品營銷、企業教練管理經驗，為成立50年的本土藥廠台灣東洋，制定出邁向國際的具體計畫；侯靜蘭希望透過新藥上市、海內外市場布局、研發製造代工等三項重要策略，帶領台灣東洋達到穩定成長、邁向國際舞台的雙目標。

侯靜蘭曾任諾華腫瘤亞洲區負責人；她認為，台灣生技產業在高技術門檻的新藥研發技術、市場行銷、智慧醫療等面向都有繼續發展的優勢。侯靜蘭從新加坡回到台灣，希望協助台灣東洋導入創新，進一步為台灣生技產業帶來新的發展模式。

侯靜蘭分享領導哲學時，强調領導者最重要的是「帶人帶心」，其次才是建立公司制度與管理。因此，不論是帶領亞洲或台灣東洋團隊，侯靜蘭強調，會先描繪團隊工作願景並藉此激發團隊熱情，最後再根據組織特色制定戰略目標，由於目標還是須由團隊達成，所以發展員工能力就非常重要。

侯靜蘭指出，高品質的產品、創新的能力以及良好的誠信形象，是邁向國際化不可或缺的條件，因此，台灣東洋會持續完整特定領域產品線與強化困難學名藥領域的發展，進一步讓高品質產品銷售於海內外等重要市場，讓公司在營運和利潤同時增長之餘，還能不斷創新以提升整體經濟規模。

侯靜蘭深信，只要台灣東洋在持續創新突破，一定能為全球醫護提供更多解決方案也能提升病患生活品質；因此，她經常鼓勵同仁，要多發言、接受新的挑戰，也期望以廣闊的視野吸納業界人才。

侯靜蘭表示，董事長林全曾說「生技藥業應回歸關心健康本質」，她因認同這些理念與初衷，決定回到台灣加入台灣東洋；侯靜蘭提到，在過去對全球醫療團隊提出解決方案的服務經驗中，最喜悅的就是看見醫病的認同肯定和他們臉上的笑容。

爲了提供醫病更多解決方案與更好的選擇，今年台灣東洋除了陸續推出新的學名藥物之外，也與國際知名藥廠合作引進新世代的抗生素和新型麻醉鎮靜藥物；而代理的細胞流感疫苗，日前也獲食藥署新增核准適應症可用於6個月至3歲嬰幼兒；另外，爲滿足與照顧銀髮長輩的防疫需求，含佐劑的新型流感疫苗也規劃於明年上市，台灣東洋期盼，藉由完整的流感產品組合，為國人健康再盡心力。

此外，綜觀國際醫療發展趨勢，侯靜蘭認為智慧醫療必然是下一個醫學里程碑，雖然台灣電子科技產業和數位科技表現突出，但臨床醫療應用上還有相當大的成長空間。所以，台灣東洋除目前與緯創醫學合作智慧輔具的推廣外，也為跨足智慧醫療領域開始預做準備。

上任三個月餘的侯靜蘭，認為台灣東洋穩健踏實、信實可靠的企業文化，深受許多國際藥品公司青睞，因此台灣東洋將從策略合作、發展新藥研發、投入CDMO等優勢基礎上，開闢新的發展模式，要與全球策略夥伴合作並藉品牌結盟與優勢相乘共創雙贏，為全球醫病提供更多、更好的解決方案。