美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行引發矚目，有消息指出，裴洛西將在2日晚上抵台。隨著年底九合一大選越來越接近，有鄉民開始擔憂：「裴洛西訪台是否會影響年底選戰？」不過網友皆一面倒直呼「不會」，更有人說，「和裴洛西來台比起來，球場蓋成那樣才是民眾質疑的點」。

有網友在網路論壇PTT HatePolitics板上PO出一篇「美國議長來台，是否會影響年底選戰結果」的文章，表示「裴洛西美國議長來台，按照台灣人好客友善的天性，一定展現非常歡迎」，不過該位網友也擔憂「但這事件對年底選戰是否會有決定性影響」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

眾多網友看法幾乎一面倒認為「不會」，「不會，一次性消費，影響不會持續太久」、「不會，結果早就定了」、「沒用，縣市長選舉的時候芒果乾幾乎沒效果，大家智商比較在線，知道塔綠班都在亂搞」、「地方選舉芒果乾又沒什麼用，2024躺著選而已」、「地方選舉哪有差」、「不會，大部分的台灣人不看重這個」、「不會，炒個兩三天的新聞而已」、「裴在台灣又沒啥影響性，就算來了過幾個禮拜就忘光」、「比起來球場蓋成那樣才是民眾質疑你的點」。