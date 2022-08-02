中國不僅是全球最大5G市場，也是最積極佈建5G的國家，歐美則在後疫情時代終於加速5G建設，都推動基地台大者恆大，市調機構TrendForce預估，今年基地台前三大廠仍是華為（市占率29％）、愛立信（市占率24％）、諾基亞（市占率21.5％）的天下，三者合計佔有全球74.5％基地台市場。

中國雖然已經是全球最大5G市場，TrendForce表示，今年還是以中國投入5G建設最為積極，除了提高覆蓋率之外，也與醫療、工業物聯網、政務結合，帶動5G應用落地，連帶刺激華為基地台出貨量。

而以各電信設備業者來看，TrendForce表示，華為除了在中國之外，積極布局南非、沙烏地阿拉伯、土耳其、越南、巴西等市場，近期與南非MTN、Rain等電信業者合作建置超過2,500座5G基地台。愛立信將觸角延伸至英國、沙烏地阿拉伯、西班牙、比利時、盧森堡、立陶宛等地區，為英國電信、沙烏地電信提供5G專網解決方案。諾基亞則贏得與波蘭電信業者Orange的10年網路擴展協議，包括支援逐步淘汰Orange 3G網路設備和重新分配頻率以增強4G、5G覆蓋和容量的解決方案，並與美國電信業者US Cellular簽署中頻5G網路擴展協議。

排名第四的三星持續擴大在美國電信市場的影響力，提供美國第四大行動服務商Dish Network所需的5G設備，包括5G虛擬化基地台，另布局英國、日本、加拿大和紐西蘭市場。

TrendForce表示，地緣政治緊張意味著OPEN RAN越來越受到歡迎，無論在安全性亦或成本，開源軟體對5G網路發展極為關鍵，除提高運作效率外，可加速網路彈性佈署，不過與傳統無線電存取網路（RAN）相比，Open RAN面臨的資安威脅也高得多，另外，各大電信設備商開始規範網路能效評估，以加速綠色創新，推出更節能硬體如RF鏈綠色設計，使用簡化發射器／接收器結構，或是基於網路新穎架構設計，包括無線接入網路（RAN）雲化和網路功能虛擬化等。以華為為例，為符合聯合國氣候行動，目標至2030年將碳排放量減少45％，至2040年實現淨零排放，以應對日益成長的數據流量需求，積極建構綠色低碳網路。