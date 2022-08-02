台灣大（3045）1日公告，財務長異動，目前擔任執行副總經理暨財務長俞若奚退休，由原本擔任台灣大顧問張家麒接任財務長職務，並自9月1日生效。

俞若奚於2006年加入台灣大擔任副總，帶領IR團隊並負責財務及帳務管理，以優異的決策判斷、風險管理、團隊領導能力、提升台灣大公司資本管理效率受到肯定，2009年獲頒財團法人中華民國企業經理協進會第27屆「國家傑出經理獎」傑出財務經理，為該年唯一獲此榮譽的電信業專業經理人，2010年獲頒投資人關係全球評比「最佳投資人關係經理人」。

2011年接掌台灣大財務長職務，並於2014年升任執行副總暨財務長職位，2016～2018連續三年勇奪《亞洲公司治理》雜誌評選「最佳財務長」，今年6月底並剛獲素有「外資圈奧斯卡」美譽的《Institutional Investor機構投資人》頒發電信業「最佳財務長」第一名殊榮。

張家麒在法人研究機構擁有18年資歷，曾擔任元大投顧台灣區研究部門主管，2019年轉戰企業界並出任神盾財務長，6月30日從神盾離職，目前擔任台灣大哥大顧問，9月1日接任台灣大財務長。

台灣大同時公告上半年財報，累計營收811.3億元，營業毛利162.9億元，營業利益84.9億元，稅後淨利66.5億元，歸屬母公司業主淨利57.1億元，每股盈餘2.03元。

台灣大5G、電子商務、家用寬頻三大業務引擎持續成長，加上行動ARPU持續增加，台灣大與台灣之星合併案正在公平會及NCC審議中，完成合併後，台灣大行動用戶將達980萬，外資法人看好合併後創造規模經濟及綜效，有助於台灣大獲利進一步增長。