男藝人羅志祥2020年被周揚青爆料私生活混亂，毀滅式分手讓他演藝工作跌落谷底，被迫消失螢光幕2年多後，於上月時隔6年舉行個人演唱會，還請來網紅阿翰調侃「多人運動」的梗，重回舞台獲得不錯的口碑，成功踏出復出的第一步。今(1)日晚間，羅志祥突然PO圖，還寫下關鍵5個字，引起網友諸多揣測，直喊：「蝴蝶姐姐回來了？」

羅志祥PO出一張飛機照，並寫下「她 要回來了」卻不多作解釋。(圖/羅志祥 FB)

羅志祥1日無預警發文，配文寫下「她 要回來了」，接著就並未多作解釋，唯一線索僅有飛機遨遊天空的圖片，惹得網友好奇心爆棚，1小時就湧入上千名網友，瘋猜所指對象究竟為何：「一定是蝴蝶姐姐的啦」、「愷樂要回來了嗎」、「蝴蝶姐姐？？？」、「是蝴蝶要飛來了嗎」、「很久沒有蝴蝶姐姐的消息了」。不過更多人猜測是羅志祥反串的「朱碧石」，還透露很期待「她」再度重出江湖。

羅志祥過去搞笑扮演的朱碧石，男扮女裝扮相仍讓網友印象深刻。(圖/羅志祥 FB)

事實上，羅志祥曾在大陸參加真人節目《極限挑戰》扮女裝搞笑，以「朱碧石」的身分反串製造「笑」果，儘管只是節目效果卻意外在大陸受到熱烈歡迎，不僅一度登上微博熱搜，還被網友封為「新一代女神」，於是羅志祥在2016年推出朱碧石首張單曲《你幹嘛》，MV還被套上AI換臉技術惡搞成蔡依林版本，可見天后蔡依林呸姐版出現朱碧石的誇張表情，看得網友捧腹大笑，可說是超級受到歡迎。