東京一家服裝製造商與獸醫合作，為寵物設計了一款可穿戴風扇，就是一件帶有電扇的小背心，電扇包括電池總重只有80公克，可讓毛小孩在盛夏中舒服一點。

半島電視台(aljazeera)報導，這是孕婦裝製造商「甜心媽咪」(Sweet Mommy)的新產品，公司總裁宇澤玲（Rei Uzawa）說，每當到了夏天，看到自己的寵物吉娃娃出門散步都熱得氣喘噓噓，就感覺很心疼，於是有了創造的靈感。

宇澤玲說：「今年幾乎沒有雨季，天氣也熱的特別早，我認為我們開發了適合市場的產品。」

東京的雨季在6 下旬結束後，接下來就是有記錄以來最長的熱浪，連續9天的氣溫都超過35度。

寵物風扇背心在7月初首次公開，很快就得到超過100 個訂單，設計有5種不同的尺寸，售價約為9,900日元（約2260新台幣）。

一名用戶說，「我也擔心狗狗中暑，我以前會用乾冰袋讓狗狗涼一涼。看到這個新產品，覺得這設計更好。」