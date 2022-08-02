小米旗下品牌POCO討好手遊玩家，宣布在台上市針對手遊玩家需求開發的產品，包括內建水冷技術、高觸控取樣率、大電池並支援67W快充的的F4、X4 GT，其中F4並支援自動螢幕更新率、更新率最高達120Hz，另外POCO也推出入門款4G手機C40。

POCO表示，F4搭載高通870 5G處理器，搭配LPDDR5+UFS 3.1的儲存規格，提供更快的載入和儲存速度，並內建LiquidCool水冷技術2.0，以7層石墨散熱結構和3112平方公釐均溫板，讓晶片維持低溫並穩定運作，內建4500毫安培電池搭配67W快充及Middle Middle Tab（MMT）技術，最快38分鐘就能滿電，而在螢幕方面採用6.67E4 AMOLED螢幕，可配合當下使用情境，在60Hz、90Hz和120Hz之間自動調整為最合適的幀率，確保順暢的觀賞體驗並降低耗電量，為了讓手遊體驗更順暢，搭配360Hz觸控取樣率，可更靈敏地回應每個動作。

POCO表示，F4儲存容量為8GB ROM、256GB RAM，建議售價為12,999元，8月1日起獨家在PChome 24h購物POCO旗艦館開放預購，8月3日起於POCO官網、小米官網、PChome POCO旗艦館與 momo購物小米官方旗艦館全面開賣。

POCO X4 GT選用聯發科天璣8100，與F4同樣擁有LiquidCool水冷技術2.0、67W快充與 Middle Middle Tab（MMT）技術，搭配 5080毫安培電池與6.6吋 FHD+ LCD螢幕、270Hz觸控取樣率，8GB+256GB建議售價為11,999元，8月3日起於POCO官網、小米官網、蝦皮商城POCO官方旗艦店全面開賣。

POCO三款主打手遊產品中最入門的POCO C40，也是三款新品中唯一不支援5G的產品，POCO表示，C40搭載同級產品中少見的6.71吋HD+螢幕，搭配6000毫安培電池與18W快充，儲存容量為4GB RAM、64GB ROM，建議售價為3,999 元，8月3日起於POCO官網、小米官網、PChome 24h購物POCO旗艦館、蝦皮商城POCO官方旗艦店、遠傳friDay購物、 momo購物小米官方旗艦館、東森購物網全面開賣。