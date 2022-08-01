第一屆「台南炸雞節x 微醺Barty」，上周六日在台南新光三新天地西門廣場舉行，為新光三越及周邊商圈帶來大量遊客，現場的攤位及周邊的店家生意強強滾、大排長龍！展場附近還有晶英酒店及藍晒圖文創園區等觀光地標，兩天活動吸引上萬遊客熱情參與，體驗不一樣的台南平民美食。

台南市長黃偉哲也到場朝聖，沿途與攤商業者、民眾互動，親切與大家合影自拍留念，黃偉哲表示，雖然受到疫情影響，全國人民喜愛府城的熱情依舊不減，這是台南第一次舉辦炸雞慶典，包括家樂福、台南新光三越新天地、11間炸雞與12間啤酒業者共同齊聚，將台南美味又有創意的炸雞介紹給全國民眾嚐鮮，感受府城的特色美食文化。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧說，這是台南第一次以炸雞為主題的觀光活動，11間參與的業者有小上海香酥雞、超秦企業股份有限公司（家樂福）、8818比薩屋、台南晶英酒店、酣呷餐酒、桃城雞排、歐八不是阿啾喜、Jimmy food place私廚料理、臺虎精釀、呷酒餐酒館等，每一攤位推出的炸雞料理都是在地特色與創意兼具，金色三麥、三得利、台虎精釀等眾多知名啤酒品牌也難得齊聚設攤，果然造成轟動。

台南除很多傳統美食小吃、觀光景點雲集外，其實還有很多隱身在台南溪北地區，極具地方特色的在地炸雞店家，經過饕客口耳相傳盛名遠播，也就是傳說中的「太晚去就買不到了」當地人不願透漏的口袋名單。這次台南觀旅局也在現場設置旅遊諮詢攤位，提供遊客諮詢神秘的炸雞店資訊!也因為台南有這麼多好吃好玩的名店，七月暑假以來，加上國旅補助，台南七月的遊客數已經比六月成長五成，假日平均住房率更是高達九成，熱門飯店根本一房難求。

再過幾天就是一年一度七夕情人節，觀光旅遊局也推出「2022台南七夕嘉年華」，帶領大家透過「老派約會」了解台南的浪漫情史，並安排「愛的算命BAR」互動體驗展、「愛的八字」台南儀式之旅、「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧、「No Friends Today」酒吧聯名活動，吸引民眾到台南共度一個甜蜜的七夕情人夜晚。

另外，地方創生券還推出加碼回饋活動，在今年8月底前，可到台南市境內50家地方創生劵公告適用店家消費，每筆消費回饋30％最高享6000元回饋。

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