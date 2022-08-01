國家級人體生物資料庫整合平台於7月30日舉辦「癌症治療新紀元-精準醫療工作坊」，數十個關心精準醫療的癌症病友團體共同參與，國家衛生研究院梁賡義院長、司徒惠康副院長與國家級人體生物資料庫整合平台黃秀芬執行長皆到場與會。

工作坊除向病友說明精準醫療與國衛院「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，台中榮民總醫院胸腔內科楊宗穎主任更分享病友參與計畫獲得新藥治療的實例。國家衛生研究院司徒惠康副院長則表示北中南都有多家醫院參與示範計畫，呼籲病友可透過管道獲得精準診斷與接續治療機會。

癌症連續40年蟬聯十大死因之首，為提升癌症治療效果，去年起衛福部、國衛院與羅氏大藥廠積極與醫療機關、生技業聯手，開辦「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，提供六大類晚期癌症病友，兩千例免費癌症基因檢測，讓病友治療前先檢測，提升治療精準度。

國家衛生研究院司徒惠康副院長表示，「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」是國家目前唯一將NGS基因檢測與後端創新藥物治療相結合的精準醫療計畫，該計畫提供兩千位六大晚期癌症（非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌）病友全方位癌症基因檢測。凡符合資格參與計畫的病友，可透過NGS基因檢測瞭解自身基因狀況，由專業醫師團隊量身打造個人化最佳治療方案；若最佳治療方案所需藥物健保未能給付，還可由計畫媒合國際藥廠提供癌症標靶藥物、最新恩慈方案、臨床試驗機會等。

臺大醫院腫瘤醫學部梁逸歆醫師表示，在精準醫療的時代，許多新型癌症基因變異都有相對應的藥物，因此透過基因檢測釐清每位病友的變異基因，以此為每一位癌症病人量身打造最佳化的個人治療方案，最大幅度延長存活期，已成為癌症治療新趨勢。

幾名病友特別詢問道，「若加入計畫使用了癌症基因檢測，但做出的結果卻找不到對應用藥，是否就沒有意義？」對此，梁逸歆醫師表示，新型基因變異往往檢測到的機率很低，如果沒有檢測，這些罕見基因變異可能永遠不會被找出來。科技日新月異，現在沒有藥物能治療的基因變異，或許來年就有新型藥物出現，倘若我們現在已知有這些基因變異，未來能更快更精準找到新型藥物治療，這也是非常重要的展望。

台中榮民總醫院胸腔內科楊宗穎主任分享道，只要有符合收案條件的病友，都會積極鼓勵病友參加，能減輕病患的經濟負擔，呼籲病患把握此資源。近期更有一名病友經計畫提供之FMI全方位癌症基因檢測，發現一少見的基因突變位點，經過標靶藥物治療，獲得良好的效果，另外有六名病友因此發現有藥物可治療的基因突變，雖然所需的治療藥物有些台灣目前還沒上市，有些健保還沒有給付，但病人因此有機會進入臨床試驗，或之後可以接受計畫內藥品治療，節省了一年上百萬的負擔。癌症希望基金會嚴必文副執行長表示，近年癌症新藥在台灣健保有給付速度緩慢、設立多項條件等狀況，不少癌友必須負擔高額的醫療費用。國衛院的精準治療計畫，提供病友接觸到最新治療、恩慈與臨床機會，十分珍貴。

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長表示，癌症病友很期待精準治療可以提升存活率，改善生活品質。這次國衛院的計畫，提供全方位基因檢測，讓病友及早獲得最合適的治療選擇，還能搭配後端的精準用藥，對於癌症病友助益極大；而參與計畫的病友透過分享醫療資訊及大數據的分析，有助於建立本土醫療數據，幫助自己也幫助他人，非常有意義。

司徒惠康副院長補充道，本次參與計畫的醫療院所遍及全台北中南各大癌症治療醫院，包括臺大醫院、臺大醫院癌醫中心分院、林口長庚紀念醫院、基隆長庚紀念醫院、台北慈濟醫院、中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院、臺中榮民總醫院、義大醫院。目前已全面啟動收案，計畫資源有限，符合收案條件的病友可盡速至合作醫院了解細節。

國家衛生研究院梁賡義院長說道，本次合作計畫獲得羅氏大藥廠、默克、台灣中外製藥和台灣禮來公司提供相應之健保尚未給付之癌症標靶藥物，是國家級人體生物資料庫整合平台與跨國藥廠合作的典範。期盼未來有更多藥廠的加入，共同壯大精準醫療生態系。

針對台灣精準醫療發展，羅氏大藥廠總經理Girish Mulye表示，發展精準醫療生態系、加速醫師臨床決策、使病人受益，是羅氏全球市場發展的重要目標。作為示範計畫的發起者之一，十分榮幸能參與台灣精準醫療發展，也期待未來能與衛福部、國衛院有更多的合作，壯大精準醫療聯盟，成為全球典範。今年剛加入示範計畫的台灣禮來總經理勝間英仁則鼓勵更多夥伴加入計畫，共同為癌友找出更理想的治療策略，完備國家級基因資料庫，提升資料庫應用效益，促進台灣生技醫療產業的發展。

默克醫療保健事業體- 台灣、香港暨澳門總經理余文慧表示，默克作為全球領先的科學與科技公司，持續致力於突破醫學的界限，為病人尋求創新的治療方案。期待透過默克在個人化治療領域的優勢，結合歐美日業界聯盟以及產官學研醫夥伴的共同努力，藉由這項國家型精準醫療計畫平台，能嘉惠更多癌症患者，幫助其戰勝癌症、延長存活，翻轉病人的生命。

台灣中外製藥陳榮華董事長表示，精準醫療已是受全球醫學界矚目的趨勢，台灣擁有全球少見完整健保資料庫與高水準醫療技術，發展前景可期，相信在大家的努力下，能茁壯台灣醫療發展，為病友共謀福利。