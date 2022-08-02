眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行，其辦公室已經公布確定前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國家，也有消息指出，裴洛西將在2日晚上抵台。1日有軍事迷拍到，我國駐紮在澎湖的天駒部隊，緊急掛實彈升空警戒，而國防部表示，目前戰備一切正常。

根據《TVBS新聞網》報導，1日一早有軍事迷拍到，駐紮在澎湖馬公機場的天駒部隊，IDF戰機突然掛彈升空，仔細一瞧發現，IDF兩側的機翼上，掛滿了響尾蛇短程空對空飛彈，機腹也搭載天劍二型中程飛彈，標準兩短一長配置。軍事迷也截錄了廣播指出，在1日上午9點和9點5分，疑似有運8遠干機入侵我西南空域，我軍戰機隨後也掛實彈升空監控，在裴洛西即將訪台的時間點，也讓外島局勢格外緊張。

除了戰機升空，在澎湖馬公軍港的艦號1107成功級巡防艦子儀艦，和艦號609錦江級巡邏高江艦也出港穿梭。對此，國防部表示，澎湖軍情目前一切正常，軍艦也是例行出港。