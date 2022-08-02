美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天表示，聯邦眾議院議長裴洛西可能訪問台灣「並不稀奇」，中國政府最近發出那些威脅，沒什麼道理。

柯比在美國有線電視新聞網（CNN）節目「新的一天」（New Day）告訴主持人凱拉（Brianna Keilar）：「作為一個國家，我們不應該…我們不應該被那種言辭或那些可能的行動嚇倒。」

他說：「對議長來說，這是一次重要的旅行，我們將盡我們所能支持她。」

CNN報導稱，北京警告裴洛西若訪台，將對中美關係產生「嚴重負面影響」，誓言中國將採取有力和堅決措施維護國家主權和領土完整。

柯比告訴CNN：「中國沒有理由發出那樣的言辭，沒有理由採取任何行動，國會領袖前往台灣並不稀奇（not uncommon）。這與我們的政策非常一致，也符合我們根據『台灣關係法』支持台灣。」

柯比稱，白宮已和裴洛西及其工作人員就這次出訪進行溝通。他說：「我不會談論安全方面的要求，但明白講，我們希望確保她可以安全地出國旅行，我們將確保這一點。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110801